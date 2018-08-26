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اقتصاد وأسواق
شركة حديد كبرى تلجأ إلى استيراد الأرز تحوطًا من تقلبات الأسعار
الأحد 26 أغسطس 2018 09:54 ص
الأرز
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المرسى عزت:
علمت «المال» أن إحدى الشركات المتخصصة فى تجارة حديد التسليح اتجهت إلى استيراد الأرز، كنوع من التحوط ضد تقلبات الأسعار التى شهدتها الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى توقف عمليات الاستيراد من السوق السعودية.
وقالت مصادر لـ«المال» إن شركة تجارة الحديد المستوردة للأرز اتخذت قرار استيراد المحصول بناء على الطلب المتزايد عليه بعد خفض المساحات المزروعة.
وتشهد الفترة الحالية اتجاه عدد من كبار تجار حديد التسليح نحو الاستثمار فى قطاعات أخرى بالتوازى مع تجارة الحديد للحد من الخسائر التى يتعرضون لها، وكنوع من التحوط ضد تقلبات السوق.
وقال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل إن شركته بدأت حاليًا الاتجاه نحو تصنيع السوست المستخدمة فى إنتاج المراتب، مشيرا إلى أن تجارة الحديد أصبحت محفوفة بالمخاطر، كما أن هامش الربح يتقلص يوما بعد آخر.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تجارة الحديد لم تعد مربحة، موضحا أن تقلبات الأسواق تحد من عوامل الأمان التى أصبحت معدومة فى تلك التجارة.
وأشار إلى أن الاعتماد فقط على تجارة الحديد أصبح ضربًا من الخيال، ولا يساهم فى الحفاظ على رأس المال قائلا: «تجارة الحديد دلوقتى مبتجيبش همها».
ووصف عفيفى تجارة الحديد حاليًا بأنها عالية المخاطرة، تحتاج إلى رأسمال كبير، يتأكل سريعا بسبب انخفاض هوامش الربح.
وأشار مصدر مسؤول بإحدى شركات الحديد إلى انخفاض المبيعات، موضحًا أن المشروعات التى يتم امدادها حاليًا بحديد التسليح هى تعاقدات قديمة.
وقال إن الأسعار تتراوح بين 12300 و12700 للطن تسليم المستهلك، متوقعا انخفاضات فى أسعار تسليم المصنع، يُنتظر الإعلان عنها خلال أيام، مع انخفاضات أسعار خام البليت الى 505 دولارات مقابل 545 دولارا للطن.
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