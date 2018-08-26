سيتى إيدج تدرس الحصول على مليار جنيه تسهيلات ائتمانية

سيتي إيدج للتطوير العقاري

محمد سالم:



تدرس شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى مخاطبة بنوك محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى مليار جنيه؛ لمقابلة الاحتياجات المالية لأنشطتها الاستثمارية المختلفة.



وتأسست «سيتى إيدج» مطلع العام الجارى برأسمال مرخص 2 مليار جنيه ومدفوع 1.3 مليار، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %60 لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان %38، والشركة القابضة للتنمية والاستثمار %2).



وقالت مصادر لـ«المال» إن الشركة بصدد مخاطبة أحد البنوك الكبرى فى السوق المحلية، للحصول على التسهيل الجديد، والمقرر استخدامه فى مقابلة احتياجات مشروعها متعدد الاستخدامات بمدينة الشيخ زايد، والمقرر تدشينه على مساحة 14 فدانًا، بإجمالى استثمارات 3.5 مليار جنيه.



ولم تحدد الشركة الأجل الزمنى للتسهيلات المستهدفة، وإن كانت تتراوح فى العادة بين 5 و7 سنوات.



وطرحت الشركة فى الربع الأول من العام الحالى أولى مشروعاتها العقارية تحت اسم «ايتابا»، بمدينة الشيخ زايد، وهو مجمع سكنى متكامل وذكى يضم 493 وحدة باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.



فيما كشف المهندس محمد الألفى، رئيس مجلس إدارة سيتى إيدج، فى تصريحات خلال شهر مايو الماضى عن سعى الشركة لزيادة عدد مشروعاتها لتصل إلى 7 مشروعات فى عدد من المدن الكبرى الجديدة، بالإضافة لمشروعيها بمدينة الشيخ زايد.



وقال إن المشروعات السبعة تتضمن القيام بالتطوير والإشراف على الأعمال الإنشائية، وتسويق أول أبراج سكنية متميزة على البحر مباشرة بمدينة العلمين، بالإضافة لمشروع تجارى عالمى ومجتمع سكنى مغلق على مساحة 477 فدانًا بنفس المدينة، كذلك إدارة أعمال وتطوير مشروعين أحدهما تجارى والآخر سكنى فى المنصورة الجديدة، بالإضافة لحى المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستقوم الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC» بتنفيذه.



كانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى تحفظ البنوك على ضخ مزيد من القروض لشركات التطوير العقارى؛ خوفًا من حدوث فقاعة بالقطاع تحت ضغط ارتفاع المعروض من الوحدات وزيادة أسعارها، فيما نفى البنك المركزى المصرى إصدار أى تعليمات تتعلق بحظر تمويل القطاع.



وأشار جمال نجم نائب المحافظ فى تصريحات قبل أسابيع إلى أن منح التمويلات يخضع لضوابط واضحة، منها: عدم تجاوز الحد الائتمانى للعميل الواحد نسبة %15 من القاعدة الرأسمالية لأى بنك؛ منعًا لحدوث تركز فى محافظ البنوك.