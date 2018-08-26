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أكبر جهاز تجسس بعد الاستخبارات الأمريكية
الأحد 26 أغسطس 2018 01:03 ص
طائرة تجسس
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جنرال اسرائيلي: مصر الملعب الأكبر لأنشطة الموساد
طائرة تجسس
خالد بدر الدين
كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، يوظف حاليا نحو 7 آلاف شخص بشكل دائم، مما يجعله ثاني أكبر وكالات التجسس في العالم، بعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA.
وذكرت شبكة سكاى نيوز إنه منذ تعيين يوسي كوهين رئيسا للموساد أوائل 2016 خضع الجهاز لتوسعات ضخمة وتغيرات كبيرة، وبات يتمتع بميزانيات حكومية متزايدة لدرجة إن ميزانية الموساد للعام الجاري ارتفعت إلى حوالى مليارين و300 مليون دولار أميركي على أن تصل هذه الميزانية في العام المقبل إلى مليارين و700 مليون دولار أميركي .
وهذه الأرقام تعني أن ميزانية الموساد، الذي تأسس عام 1951، تضاعفت في عهد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو منذ أن شغل منصبه عام 2009.
ولم يوفر الموساد في السنوات الأخير سبيلا لتعظيم الهالة المحيطة بمهامه، فقد أعلن العام المنصرم مثلا عن إنشاء أول صندوق استثماري في شركات التكنولوجيا الفائقة التي تطور برمجيات أو أجهزة أو خدمات، يمكن أن تساعده في أنشطته التجسسية.
أما موقعه الإلكتروني، فيحث الموساد متصفحيه من هواة المغامرات وكاتمي الأسرار، كما يصفهم، على التواصل معه، من أجل "فتح آفاق جديدة للعمل" كما يشمل الموقع شرحا لما تروج لها إسرائيل على أنها سبل لحماية أمنها ولكن الغريب هو وجود روابط بلغات متعددة من بينها العربية والفارسية مما يعكس اهتمام الحكومة الإسرائيلية بزرع عملاء لها في العديد من الدول ولاسيما فى الشرق الأوسط.
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