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اقتصاد وأسواق
رئيس منتجي القطن: مصر عادت للسوق العالمية بتصدير مليون قنطار
السبت 25 أغسطس 2018 11:32 م
وزير الزراعة: حصاد القطن سيكون آليًا بعد زيادة المساحات
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وزير الزراعة: حصاد القطن سيكون آليًا بعد زيادة المساحات
أحمد صبرى:
قال محمد السعدنى رئيس اتحاد منتجي القطن إن مصر عادت للسوق العالمية للقطن من خلال جودة اقطانها وغزلها حيث تم تصدير أكثر من مليون قنطار العام الماضي من إجمالى انتاج بلغ ١.٤مليون قنطار.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج رأى عام على قناة تن ان إنتاجية القنطار للفلاح زادت من خمسة آلاف الى ٢٠الف مشيرا إلى أنه يجب أن تزيد المساحة المزروعة فى الدلتا للقطن طويل التيلة.
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