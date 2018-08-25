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اقتصاد وأسواق
إثيوبيا ستدعم موازنتها بمليار دولار من البنك الدولي
السبت 25 أغسطس 2018 09:46 م
أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي
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أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي
رويترز
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم السبت، إن البنك الدولي سيقدم لبلاده دعمًا مباشرًا للميزانية بقيمة مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد أن علق البنك ومانحون آخرون المساعدة في الميزانية في أعقاب انتخابات اتسمت بالعنف، وكانت مثارا للخلاف في عام 2005.
وأبلغ أحمد مؤتمرًا صحفيًّا أعلن خلاله قرار البنك الدولي قائلا: "هذا بسبب الإصلاحات الجارية في البلاد".
وأعلن أحمد سلسلة من التغييرات السياسية والاقتصادية منذ أن تولى منصبه في أبريل الماضي.
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