قارن بين بي واي دي S5 وإم جي ZS

المواصفات
بي واي دي S5 A/T
إم جي ZS A/T Luxury
السعر الرسمي
345
320
ناقل الحركة
أتوماتيك
النمط
SUV
سعة المحرك
1497
1500
عدد الاسطوانات
4
عدد السرعات
6
قوة المحرك
156
123
عزم المحرك
240
135
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7.4
6.3
سعة خزان الوقود (لتر)
66
48
السرعة القصوى كم/ الساعة
180
200
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
برنامج التوازن الإلكتروني
نظام التنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
17
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايا جانبية كهربائية
طي المرايات الجانبية كهربائيا
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الذكى لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
هيدروليك
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية
ولاعة
طفاية سجائر متحركة
قفل مركزي للأبواب