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سيــارات

قارن بين بي واي دي S5 وإم جي ZS

سيارة إم جى
سيارة إم جي
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المال خاص

تنتمي السيارتان بي واي دي S5 وإم جي ZS إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات؛ والسيارتان منتميتان إلى شريحة السيارات الصينية؛ وتتقارب أسعارهما إلى حد ما.

ورغم ذلك تبقى بينهما العديد من أوجه الاختلاف بالإضافة إلى أوجه التلاقي؛ التي يستعرض الجدول التالي أهمها.


المواصفات

بي واي دي   S5 A/T

إم جي ZS A/T Luxury

السعر الرسمي

345

320

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

SUV

SUV

سعة المحرك

1497

1500

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

6

4

قوة المحرك

156

123

عزم المحرك

240

135

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7.4

6.3

سعة خزان الوقود (لتر)

66

48

السرعة القصوى كم/ الساعة

180

200

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

 يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

 يوجد

النظام الصوتي

يوجد

 يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

لا يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

 يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا  يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

هيدروليك

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

 يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب


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