قارن بين بي واي دي S5 وإم جي ZS

المال خاص



تنتمي السيارتان بي واي دي S5 وإم جي ZS إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات؛ والسيارتان منتميتان إلى شريحة السيارات الصينية؛ وتتقارب أسعارهما إلى حد ما.



ورغم ذلك تبقى بينهما العديد من أوجه الاختلاف بالإضافة إلى أوجه التلاقي؛ التي يستعرض الجدول التالي أهمها.





المواصفات بي واي دي S5 A/T إم جي ZS A/T Luxury السعر الرسمي 345 320 ناقل الحركة أتوماتيك أتوماتيك النمط SUV SUV سعة المحرك 1497 1500 عدد الاسطوانات 4 4 عدد السرعات 6 4 قوة المحرك 156 123 عزم المحرك 240 135 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 5 5 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 7.4 6.3 سعة خزان الوقود (لتر) 66 48 السرعة القصوى كم/ الساعة 180 200 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية لا يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد يوجد نظام التنبيه ضد السرقة يوجد يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد جنوط رياضية يوجد يوجد مقاس الجنوط 17 17 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد يوجد مساحات خلفية يوجد يوجد مرايا جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايات الجانبية كهربائيا لا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح أمامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية LED يوجد يوجد إضاءة المصابيح الخلفية LED لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي يوجد لا يوجد النظام الذكى لركن السيارة يوجد يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقرص مدمجة MP3/DVD CD/CD مدخل AUX يوجد يوجد USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد لا يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد يوجد فرش جلد يوجد يوجد نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد يوجد فتحة سقف لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة هيدروليك إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد يوجد عجلة القيادة من الجلد يوجد لا يوجد ناقل الحركة من الجلد لا يوجد لا يوجد إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية يوجد يوجد ولاعة يوجد يوجد طفاية سجائر متحركة يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب

