تدشين أكبر تجمع لمرضي الاكتئاب بمصر أونلاين‎

علاج حديث لمرضى الاكتئاب ثنائي القطب

سمية كمال :



قام مجموعة من الشباب بإنشاء أكبر تجمع أونلاين للمكتئبين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدعم مرضى الاكتئاب تحت اسم " احذروا المكتبئين "، وشارك الحدث أكثر من 23 ألف مهتم، و7 آلاف آخرين يعتزمون المشاركة



واختر المنظمون يوم الجمعة الموافق 26 يوليو من العام القادم، لتجمع الراغبيين بالحضور



وأوضح المنظمون أن الاشتراك مجانًا، وحددوا بورسعيد للقاء، سيقوم اليوم على مشاركة الطعام، واقامة حلقات للدعم النفسي بين المشاركين اما البحر.



وقالت مرنا راشد، أحد المسؤولين عن الحدث، إن الحدث لا تزال يتم التجهيز له أونلاين فقط ، ولن يتم على أرض الواقع إلا إذ توافر تنظيم قوى داعم للحدث ، ومشاركة من مختلف المحافظات .



وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي خلال المرحلة الماضية العديد من الصفحات للدعم النفسي من خلال مشاركة التجارب السيئة، ويقوم دعم المستخدمين من خلال تقديم النصائح لهم من خلال الذين مروا بالتجروبة، او اخصائيين نفسيين.



ومن أشهر هذه الصفحات "Secret Confessions Of men and women” التي تتيح للمستخدمين التحدث عن مشاكلهم بسرية، وبدون ذكر اسمهائهم، وتلقي النصائح والدعم من المشتركين، ويصل عدد مشتركيها لاكثر من 4 الف مستخدم.



وأصدرت منظمة الصحة العالمية إحصائية العام الماضي، تشير إلى أن الاكتئاب أضحى هو سبب اعتلال الصحة والإعاقة على مستوى العالم، قائلة إن 300 مليون شخص يعانون منه.



وأضافت الدراسة ان معدلات الإصابة بالاكتئاب زادت بأكثر من 18 % منذ عام 2005، لكن الخوف الشائع من وصمة الإصابة بالاكتئاب، يحول دون حصول الكثيرين على العلاج الذي يحتاجونه ليعيشوا حياة صحية منتجة.



ويعد الاكتئاب مرضا نفسيا شائعا، من أعراضه الشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام والافتقار للقدرة على القيام بالأنشطة اليومية والعمل. ويعاني من الاكتئاب نحو 322 مليون شخص على مستوى العالم.



