أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجيب ساويرس يقترح تحويل مطار مطروح لمدني من أجل السياحة

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مطار مرسى مطروح يستقبل 276 سائحًا إيطاليًّا
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بدء تشغيل مطار مرسى مطروح
نجيب ساويرس

أحمد صبرى


اقترح المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير، تحويل مطار مرسى مطروح إلى مطار مدنى؛ لتنشيط السياحة فى تلك المنطقة.

وقال ساويرس، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: اقتراح.. تحويل مطار مرسى مطروح إلى مطار مدنى، وعودة رحلات مصر للطيران لمرسى مطروح حيث ازداد عدد القرى السياحية بالمنطقة وكذلك السياحة، خاصة من إيطاليا.


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