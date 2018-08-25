نجيب ساويرس يقترح تحويل مطار مطروح لمدني من أجل السياحة

وقال ساويرس، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: اقتراح.. تحويل مطار مرسى مطروح إلى مطار مدنى، وعودة رحلات مصر للطيران لمرسى مطروح حيث ازداد عدد القرى السياحية بالمنطقة وكذلك السياحة، خاصة من إيطاليا.