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اقتصاد وأسواق
نجيب ساويرس يقترح تحويل مطار مطروح لمدني من أجل السياحة
السبت 25 أغسطس 2018 06:44 م
نجيب ساويرس
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مطار مرسى مطروح يستقبل 276 سائحًا إيطاليًّا
بدء تشغيل مطار مرسى مطروح
نجيب ساويرس
أحمد صبرى
اقترح المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير، تحويل مطار مرسى مطروح إلى مطار مدنى؛ لتنشيط السياحة فى تلك المنطقة.
وقال ساويرس، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: اقتراح.. تحويل مطار مرسى مطروح إلى مطار مدنى، وعودة رحلات مصر للطيران لمرسى مطروح حيث ازداد عدد القرى السياحية بالمنطقة وكذلك السياحة، خاصة من إيطاليا.
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