أستاذ أشعة تشخيصية: السيدات أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

حوار– أحمد الدسوقى



تصوير: وليد عبدالخالق





• الرنين المغناطيسى أصبح قادر على اكتشاف مرض السرطان



• سرطان الثدى الأكثر انتشارا فى مصر يليه "الكبد" ثم "الرئة"



• السمنة من بين أسباب الإصابة بمرض الزهايمر



• طفرة كبيرة حدثت بالرنين المغناطيسى فى الـ 8 سنوات الأخيرة.. وأشهر لاعبى كرة القدم يلجأون له



• 3 ملايين مصرى معرضون للإصابة بمرض الزهايمر..وفيلم عادل إمام عن المرض كان حقيقيًّا



• بعد سن الـ50 يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالسرطان



• افتتاح أكبر مركز للأشعة بالشرق الأوسط بالتجمع الخامس مطلع العام المقبل





قال الدكتور ياسر عبدالعظيم، أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة عين شمس، إن السيدات أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف الكهلي.



وأرجع "عبدالعظيم" فى حواره مع "المال"، السبب فى ذلك هو أن السيدات تعيش أكثر من الرجال، ولذلك هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الذى يأتى لإنسان فى السنوات الأخيرة من عمره.



ويعد الزهايمر مرضًا خطيرًا يهاجم خلايا المخ، ويسبب فقدان الذاكرة والقدرات المعرفية، وفي مراحل المرض المتقدمة يؤثر المرض كثيرا على الأنشطة اليومية، ويحتاج المريض عندها لرعاية خاصة.



ولفت أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة عين شمس إلى أن السمنة من بين الأسباب التى قد تؤدى إلى الإصابة بمرض الزهايمر، مشيرا إلى أن هناك أسبابا أخرى للزهايمر بينها الجينات الوراثية بمعنى أن يصاب الإنسان بالمرض لمجرد أن أحد أفراد عائلته كان مصابا به، مؤكدا أن هناك أسباب بيئية أيضا قد تؤدى إلى الإصابة بالزهايمر.



وأضاف أن 3 ملايين مصرى معرضون للإصابة بمرض الزهايمر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أعدد المصابين بالمرض فى الوقت الحالى فى مصر يقدر بنحو 3% من عدد سكان مصر.



وينقسم مرض الزهايمر إلى 3 مراحل المرحلة الأولى تتمثل فى نسيان المريض مواعيده ولا يتنبّه إلى مرور الوقت، ولا يتذكر أحداث الماضي القريب وفي نهاية المرحلة يميل إلى العزلة والانطواء، ويتفوّه بجمل لا معنى محدد لها وينسى الكثير من الكلمات التي يعرفها.



أما المرحلة الثانية فتبدأ بعجز المريض عن القيام بأمور يدوية مثل شبك الأزرار، كما يجد صعوبة في فهم الكلمات، وتنتهي هذه المرحلة ويكون المريض بحاجة إلى من يساعده، ويعاني من نوبات الغضب والإحباط.



فى حين تتمثل المرحلة الثالث بعجز المريض كلية عن القيام بما يقوم به الإنسان الطبيعي في دورة المياه، وتنتهي بأن يصبح لا يستطيع عمل أي شيء دون مساعدة الآخرين، وتكون هذه المرحلة أصعب مرحلة يمر بها مريض الزهايمر.



وأضاف الدكتور ياسر عبدالعظيم أن مرضى الزهايمر غالبا ما يظهرون تغيرات شديدة في السلوك، فهم يصبحون غير قادرين على رعاية أنفسهم في كثير من الحالات، حتى إنهم لا يميزون بين الأشخاص، مضيفا: "قد يفقدون تدريجيا القدرة على الاستمتاع بأشياء لطالما أحبوا القيام بها، وللأسف الشديد، الكثير منهم يفقدون حتى القدرة على تمييز أحبائهم".



وأكد أنه لا يوجد حاليًّا أي علاج فعال لمرض الزهايمر، الأمر الذي يؤدي في معظم الحالات إلى الوفاة المبكرة، مشيرًا إلى أن مرض الزهايمر أصبح شائعا جدا وليس نادرا كما يعتقد بالبعض، وقضى على رؤساء فى الولايات المتحدة الأمريكية.



يشار إلى أن مرض الزهايمر قضى على الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وتقدر جمعية (الزهايمر الأمريكية)، قرابة أربعة ملايين أمريكي مصاب بالمرض، مع احتمال تصاعد العدد، كما تتوقع هذه الجمعية أن يصل العدد إلى 14 مليون مصاب في أمريكا في منتصف القرن الحالي، في حال لم يتم إيجاد علاج له.



وقال أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة عين شمس، أن ما يهمنا هو إنقاذ المعرضين للإصابة بالمرض عبر إجراء الفحوصات اللازمة أن أى توتر فى حياة الإنسان قد يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالمرض.



ولفت إلى أن مريض الزهايمر يتم وضعه فى دور الرعاية اللازمة، مؤكدا أن فيلم الفنان عادل إمام "زهايمر" كان حقيقيا وعبر بالفعل عن المرض.



وعرض فيلم زهايمر كوميدي اجتماعي مصري فى عام 2010، وهو من بطولة عادل إمام ونيللي كريم ومن إخراج عمرو عرفة وتأليف نادر صلاح الدين، ويبدأ الفيلم بظهور علامات مرض الزهايمر على رجل الأعمال الثري محمود شعيب (عادل إمام) فينسى خدامينه وأصدقاءه ولا يتذكر سوى أبنائه، ويتم بعدها كشف أسرار وتخطيطات عليه لأجل أمواله.



وأضاف "عبدالعظيم" أن أشعة الرنين المغناطيسى أصبح لديها القدرة على اكتشاف مرض الزهايمر فى بدايته حتى يتم علاجه، مؤكدا أن مصر أصبحت متقدمة للغاية فى هذه الأشعة.



وتابع: "مصر تقدمت فى مجال الرنين المغناطيسى فى السنوات القليلة الأخيرة بسبب اهتمام الناس بها واقتناعهمم التام بأن لديها القدرة على اكتشاف كافة الأمراض بدقة بالغة لعلاجها بسهولة ويسر".



وأكد أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة عين شمس، أن أشهر لاعبى كرة القدم حول العالم يلجأون إلى أشعة الرنين المغناطيسى لاكتشاف الإصابة التى يعانون منها بدقة كبيرة، وحدث ذلك مع نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بعد إصابته فى نهائى دورى أبطال أوروبا العام الماضى أمام نادى ريال مدريد الإسبانى، مشيرا إلى أن الرنين المغناطيسى كان له اليد العليا فى اكتشاف الإصابة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.



وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قد تعرض لإصابة في كتفه الأيسر خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، غادر على إثرها المباراة، وتعرض صلاح –الذى خرج باكيا- للإصابة بعد تدخل قوي من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، وحاول التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30.



وقال إن اتحادات اليد تتعاقد مع مراكز الأشعة المتخصصة فى هذا المجال لعلاج لاعيبها، مشيرا إلى أن أشهر لاعبى كرة القدم من الأهلى والزمالك فى مصر يلجأون إلى الأشعة لاكتشاف الإصابة التى يعانون منها.



وأشار عبدالعظيم الذى يشغل أيضا مدير وحدة أشعة الجهاز العصبى بمركز مصر للأشعة، إلى أن الرنين المغناطيسى أصبح له القدرة على اكتشاف مرض السرطان وتشخيصه بالشكل الجيد الذى يؤدى فى النهاية إلى علاجه.



ولفت إلى أن أندية كبيرة مثل إنبى وهيوليوبلس متعاقدين مع مركز مصر للأشعة، كاشفا أن هناك أندية أخرى تدرس فى الوقت الحالى التعاقد مع المركز لعلاج مصابيها من اللاعبين عبر الرنين المغناطيسى.



وأكد أن الرنين المغناطيسى رفع من فرص نجاح علاج السرطان فى مصر، مشيرا إلى أن سرطان الثدى يستخوذ على النسبة الأكبر من مرضى السرطان، يليه سرطان الكبد، ثم الرئة بسبب التدخين، ثم سرطان البروستاتا.



ولفت إلى أن الشخص يصبح عرضة للإصابة بالسرطان كلما تقدم فى العمر، مضيفا: "الشخص الذى يتعدى الـ 50 عاما يصبح أكثر عرضة للسرطان من غيره".



وكشف عبدالعظيم أن مركز مصر للأشعة يسعى لافتتاح أكبر مركز لعلاج الأشعة فى الشرق الأوسط للرنين المغناطيسى مطلع العام المقبل بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

