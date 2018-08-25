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سيـــاســة
الحكومة تنهي الاستعددات لتطبيق نظام التعليم الجديد على 2.5 مليون تلميذ
السبت 25 أغسطس 2018 05:25 م
اجتماع رئيس الوزراء
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اجتماع رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد
مدبولي يكلف بتذليل أي عقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها
وزير التربية والتعليم: النظام التعليمي الجديد في مرحلة رياض الأطفال سيستفيد منه 2,5 مليون تلميذ
وزير الاتصالات: الانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية لــــ 1837 مدرسة من أصل 2378 بنسبة 77%
المال- خاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الجوانب المتعلقة بمختلف الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2018/2019، وتوصيل البنية الأساسية، وتطبيق المناهج الجديدة. وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير التعليم لشئون المعلمين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية
ووجه بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذ الصدد ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسي وتذليل أي عقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية. ويأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به هذا القطاع الهام في إعداد النشء وتأهيل الأجيال القادمة من الشباب بالأدوات اللازمة حتى يتسنى لهم المنافسة في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً بشأن مشروع تطوير منظومة التعليم والخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية.
وأشار الوزير إلي أنه فيما يتعلق بتقدم سير العمل فإن نسبة ما تم إنجازه حتي تاريخه من المشروع تقدر بنحو 77% من الخطة الحالية، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة الياف ضوئية 1837 مدرسة من 2378 مدرسة
وأوضح أن ذلك بزيادة بلغت 23% عن المستهدف المخطط له والبالغ 54% حيث كان يجب الانتهاء حتي تاريخه من المرحلة الأولي والثانية فقط بعدد 1296 مدرسة ولكن تم الانتهاء من المرحلتين بعدد 1127 مدرسة ما عدا 169 مدرسة (منها 100 مدرسة بمحافظة القاهرة) وبالمقابل تم الانتهاء من 712 مدرسة بالمرحلة الثالثة والرابعة علي الرغم من أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس 2018.
وتم عرض موقف عدد من المدارس التي تأخر توصيل البنية الأساسية لها، بسبب تأخر التصاريح من المحليات والتي من المتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الحالي طبقاً لما تم الاتفاق عليه، حيث أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه جار العمل مع الجهات المعنية على تذليل معوقات تنفيذ عدد 169 مدرسة بالمرحلة الأولي والثانية.
و اشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيخلال الاجتماع إلي أن نظام التعليم الجديد سيستفيد منه 2,5 مليون تلميذ، في مرحلة رياض الأطفال حيث تم عرض المناهج الجديدة لتلك المرحلة والتي يتم تدريب 128 ألف معلم عليها. ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتقييم نظام التعليم في المرحلة الثانوية
وكد الوزير علي أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية هو التغيير الأساسي الذي استدعي وجود الشبكات والتابلت، وجار العمل في تنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت بالمدارس.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب تباعاً مع بداية العام الدراسي وسيتم مساعدتهم على كيفية استخدامه، مضيفاً أنه يتم تجهيز مراكز صيانة متنقلة للتابلت، حيث تم تعيين 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية في إدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة.
وفيما يتعلق بالمدارس اليابانية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 34 مدرسة يابانية، حيث تم اختيار 1250 مدرس للعمل بها وسيتم توفير التدريب اللازم لهم، منوهاً أنه سبق فتح باب القبول لطلبة المدارس اليابانية التي سيبدأ تشغيلها هذا العام.
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