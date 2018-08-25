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نقل وملاحة
وزير النقل: نسعى لتحويل قطار أبوقير لمترو أو مونوريل
السبت 25 أغسطس 2018 04:01 م
قطار المونوريل
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قطار المونوريل
المال -خاص
استقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، أحد عربات قطارات خط ابوقير في المسافة من محطة مصر بالاسكندرية الى محطة سيدي جابر وذللك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
ودار حوار مع الركاب حول خطط تطوير الخط الذي ينقل حوالي 64 ألف راكب يوميا من خلال 96 رحلة يومية حيث اكد الوزير على ضرورة تطوير الخط لخدمة أهالي الاسكندرية وخدمة السياحة الداخلية بها.
ولفت إلي أن الوزارة تقوم حاليا بالعديد من المباحثات مع بعض المؤسسات الدولية لتطوير الخط و تحويله إلى مترو أو منوريل ودراسة ربطه مع خط ترام الرمل.
وأثمرت هذه المباحثات الى موافقة البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية على منحة خاصة بتحديث دراسات هذا الخط مقدارها 950 ألف يورو .
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