قوات الأمن تحبط هجومًا بالعريش وتقتل 4 إرهابيين

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نجحت قوات الشرطة صباح اليوم، السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الأر بى جى.لكن قوات الأمن لاحقتهم مما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.