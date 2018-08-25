وزير التموين يحظر تواجد بطاقات المواطنين لدى البقالين لمن التلاعب

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نقلت صفحة مجلس الوزراء على الفيس بوك، تحذير وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لأصحاب المخابز والبقالين التموينين،من الاحتفاظ ببطاقات التموين الخاصه بالمواطنين لديهم لأى سبب من الاسباب .



وأصدر وزير التموين والتجاره الداخلية قرارا بحظر تواجد البطاقات لدى اصحاب المخابز والبقالين لمنع التلاعب بها .

أكد أنه فى حالة وجود اى بطاقة لدى المخبز أو محل البقاله التموينيه سيتم سحب التراخيص نهائيا أو أغلاق المخبز أو محل البقاله