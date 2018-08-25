مجلس الوزراء: الشرطة تصدت لهجوم إرهابي على طريق العريش

مجلس الوزراء







قالت صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان قوات الشرطة نجحت صباح اليوم، السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش.



وذكرت الصفحة أن الإرهابيين استخدموا أسلحة ثقيلة، وأطلقوا قذائف الأر بى جى، لكن قوات الأمن تصدت بقوة مما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.

