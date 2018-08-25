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سيـــاســة
مجلس الوزراء: الشرطة تصدت لهجوم إرهابي على طريق العريش
السبت 25 أغسطس 2018 02:15 م
مجلس الوزراء
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قالت صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان قوات الشرطة نجحت صباح اليوم، السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش.
وذكرت الصفحة أن الإرهابيين استخدموا أسلحة ثقيلة، وأطلقوا قذائف الأر بى جى، لكن قوات الأمن تصدت بقوة مما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.
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