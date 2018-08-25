البرلمان: التعليم العالى تلغى لجان القبول ضد ذوى الإعاقة بالجامعات

هبه هجرس



ياسمين فواز



التقت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لعرض العقبات والمشكلات التى تواجه الطلاب من ذوى الإعاقة عند التحاقهم بالجامعات المصرية وكلياتها المختلفة وتلك التى تواجههم أثناء دراستهم بسبب إعاقتهم.



وكشفت هجرس عن الاستجابة الفورية للمطالب التى عرضتها على الوزير والذى أصدر قرارا بإلغاء اللجان التى أنشئت بكل كلية بالمخالفة للدستور والقانون واختصت بأن يعرض عليها الطلاب ذوو الإعاقة دون غيرهم للبت في قبولهم، ووعد بأن يتابع بنفسه قرار إلغاء كل أشكال التمييز السلبى ضدهم فى خطوات دخولهم الجامعات.



كما قرر تكليف رؤساء الجامعات بالعمل وفورا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكليات المختلفة من كافة القرارات التى تجسد هذا التمييز ووجه فورا بإلغاء قرار قسم علم النفس بكلية آداب جامعة عين شمس برفض قبول الطلاب ذوى الإعاقة بالدراسات العليا بالقسم فقط كونهم من ذوى الإعاقة.



شاركت فى اللقاء دعاء مبروك الخبيرة في مجال الإعاقة البصرية المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإعاقات البصرية.



وعرضت هجرس المشكلات الملحة والمتعددة والمتكررة التى يواجها الطلاب ذوى الإعاقة في الجامعات وطالبت الوزير بضرورة قبولهم أسوة بغيرهم من الطلاب فى كل الجامعات دون قيود، إعمالا للنصوص الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018



وأكدت النائبة خلال اللقاء أن كثيرا من اللوائح الداخلية للجامعات والكيات المختلفة تحوى قرارات تجسد التمييز السلبى ضد الطلاب ذوى الإعاقة وان وجود مثل هذه القرارات بهذه اللوائح أصبح مجرما الآن بحكم الدستور والقانون، وان مخالفتها داخل الجامعات تجسدت أيضا في وجود لجنة بكل كلية تنظر فى قبول الطلاب ذوى الإعاقة دون غيرهم.



وطالبت خلال اللقاء بضرورة العمل على إتاحة المناهج التعليمية في الكليات المختلفة للطلاب من ذوى الإعاقة بالطرق المختلفة عن طريق إنشاء أو تحديث مكاتب خدمات بكل جامعات مصر.



وفور سماعه لما طرحته النائبة الدكتورة هبة هجرس من مشكلات اصدر الوزير قرارات فورية بإلغاء لجان النظر في قبول الطلاب ذوى الإعاقة بكل كلية معتبرا وجود هذه اللجنة تعديا صارخا على حق ذوى الإعاقة في الالتحاق بالكلية التى يرغبون الدراسة فيها ومخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون وقرر الوزير قبول ذوى الإعاقة في الجامعات المصرية كغيرهم من الطلاب دون قيود كونهم من ذوى الإعاقة إعمالا للنصوص الدستور والقانون.



واصدر الوزير خلال اللقاء أيضا توجيها إلى جميع الأقسام بالكليات المختلفة في كل الجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة في أقسام الدراسات العليا دون قيود كونهم من ذوى الإعاقة، موضحا انه شخصيا سوف يحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يخالف ذلك لان من يقوم بهذا الفعل يرتكب جريمة مخالفة نصوص الدستور.



كما اصدر الوزير قرارا بتكليف رؤساء الجامعات بالعمل وفورا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكيات المختلفة من جميع القرارات التى تجسد التمييز السلبى ضد ذوى الإعاقة.