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اقتصاد وأسواق
صور| مواقع تضرر محصول الطماطم بوادي النطرون
السبت 25 أغسطس 2018 12:13 م
محصول الطماطم 556
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محصول الطماطم 988
الصاوي أحمد:
أصدر مركز البحوث الزراعية تقريرا مصورا يبين عدد الأفدنة المنزرعة بالطماطم، والتي تضررت من التقاوي الفاسدة.
وتنشر "المال" صورا توضح تدهور المحصول، وكذلك عدد الأفدنة والمزارع المتضررة، إضافة إلى جدول يبين المناطق والمساحات المتضررة التي تقع أغلبها في البحيرة.
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