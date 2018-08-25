طرح كليب أحمد زعيم بمشاركة ألتراس محمد حماقى

المطرب أحمد زعيم



أحمد حمدى



طرحت شركة "نجوم ريكوردز" كليب "أهو أهو" للمطرب الشاب أحمد زعيم، وهو نفس الاسم الذى يحمل عنوان ألبومه الجديد، حيث تم تصوير الكليب فى بيروت.



"أهو أهو" شارك فيها بالغناء ألتراس محمد حماقى، وهى من كلمات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب، ومدير التصوير روبى براينت.



ألبوم "أهو أهو"، يضم 10 أغنيات ويعتبر بمثابة تحالف موسيقي بين الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع توما، والملحنين: عمرو مصطفى، ووليد سعد، وخالد عز، ورامي جمال، ومحمد يحيي، وإيهاب عبدالواحد، بينما كتب أيمن بهجت قمر كلمات أغاني الألبوم بالكامل كما وزع توما أغاني الألبوم.



ويعد زعيم من الأصوات الصاعدة بقوة في عالم الغناء، والذي تألق بقوة منذ ظهوره على الساحة الغنائية واستطاع فرض نفسه بأسلوبه الغنائي الخاص، كما أن نجاح الأغاني التي قدمها مع "نجوم ريكوردز" وإيمان واهتمام كلا من أيمن بهجت قمر وتوما به تعد الدافع وراء اختياره للانضمام لها.



أحمد زعيم قد طرح 3 أغنيات مع نجوم ريكوردز من قبل وهي: "حب وراح" من كلمات أحمد علي موسى وألحان ياسر نور و"سلم على الحبايب" كلمات أحمد فتحي وأحمد علي موسى وألحان خالد عز، وأغنية "ليالينا" كلمات هيثم سليم وألحان ياسر نور.