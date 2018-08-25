الكهرباء تنتهي من تطوير 456 مركز خدمة على مستوي الجمهورية

عمر سالم:



وكشف مصدر مسئول بالوزارة للمال ان الوزارة تستهدف تطوير نحو 480 مركز اجمالى المراكز التابعه لها وذلك بنهاية عام 2018.

واشار الى ان اخر مراكز تم تطويرها هي مراكز التابعه لقطاع شمال الشرقية - هندسة ابو كبير وتفعيل خدمات الشباك الواحد بها ، كما تم تطوير مراكز الخدمة بايرادات العباسية.