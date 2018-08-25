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طاقة
الكهرباء تنتهي من تطوير 456 مركز خدمة على مستوي الجمهورية
السبت 25 أغسطس 2018 12:56 ص
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
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الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
عمر سالم:
انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 456 مركز خدمة على مستوى الجمهورية تابعين لشركات توزيع الكهرباء.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة للمال ان الوزارة تستهدف تطوير نحو 480 مركز اجمالى المراكز التابعه لها وذلك بنهاية عام 2018.
واضاف المصدر ان تكلفة تطوير المراكز تتحملها شركات توزيع الكهرباء كلا فى موقعه الجغرافي التابع له.
واشار الى ان اخر مراكز تم تطويرها هي مراكز التابعه لقطاع شمال الشرقية - هندسة ابو كبير وتفعيل خدمات الشباك الواحد بها ، كما تم تطوير مراكز الخدمة بايرادات العباسية.
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