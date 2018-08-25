الأهلي يعبر الحدود ويصعد لقمة الدوري مؤقتا

_ فوز درامي لإنبي علي المقاولون.. والإسماعيلي يحصد انتصاره الأول







علي المصري:





حسمت خبرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مضيفه حرس الحدود، بالفوز بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.





سجل صلاح سليمان هدف الضيوف الأول، في الدقيقة 63، بخطأ فادح من مسعد عوض حارس الفريق الضيف، قبل أن يضيف التونسي علي معلول، الهدف الثاني للقلعة الحمراء، في الدقيقة 69، من ضربة جزاء.









بهذا الفوز يعتلي الأهلي، قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولي هذا الموسم، مؤقتا لحين نهاية لقاءات الجولة، بعدما رفع للنقطة العاشرة، فيما تجمد رصيد حرس الحدود، عند نقطة واحدة.





وكانت لقاءات الجولة، قد أفتتحت عصر اليوم، بقلب إنبي الطاولة على مضيفه المقاولون العرب، وحول تأخره بهدف، إلى فوز قاتل بنتيجة 2-1، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





وتقدم المقاولون عن طريق طاهر محمد، في الدقيقة 52، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 76، وسجل النيجيري أوداه مارشال، هدف التعادل لإنبي، في الدقيقة 86.





وخطف محمد زكريا "شيكا"، الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، ورفع الفريق البترولي رصيده بهذا الفوز إلى ستة نقاط، بينما تجمد رصيد المقاولون عند أربع نقاط.





وعلي ستاد الإسماعيلية، اقتنص الإسماعيلي، أول فوز بالدوري هذا الموسم، بعد تغلبه على ضيفه مصر المقاصة، بهدف نظيف، سجله المدافع الغاني ريتشارد بافور من ضربة رأس قوية في الدقيقة 3.



