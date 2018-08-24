حبس معصوم مرزوق و6 آخرين بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

نجوى عبد العزيز

قررت النيابة العامة حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة معهم.

كانت النيابة العامة قد بدأت التحقيقات مع المتهمين، مساء أمس الخميس، وانتهت، اليوم الجمعة، بصدور قرار حبسهم على ذمة التحقيقات.