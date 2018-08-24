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سيـــاســة

حبس معصوم مرزوق و6 آخرين بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

حبس
حبس
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احتجاز خالد على ومعصوم مرزوق بالمصري الديمقراطي
حبس

نجوى عبد العزيز


قررت النيابة العامة حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة معهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقّي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. 

كانت النيابة العامة قد بدأت التحقيقات مع المتهمين، مساء أمس الخميس، وانتهت، اليوم الجمعة، بصدور قرار حبسهم على ذمة التحقيقات.


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