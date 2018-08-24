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زيادة 10.8 مليار جنيه بودائع البنوك خلال مايو
الجمعة 24 أغسطس 2018 08:40 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
سيد بدر
أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع القطاع المصرفي بقيمة 10.8 مليار جنيه خلال مايو الماضي لتسجل 3.536 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.525 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.
وأشار، في تقريره الشهري الصادر مؤخرًا، إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 551.25 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 545.65 مليار جنيه بنهاية أبريل، منها 432.5 مليار بالعملة المحلية، و118.7 مليار بالعملات الأجنبية.
كما ارتفعت الودائع غير الحكومية لتسجل 2.985 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.979 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
البنك المركزى
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