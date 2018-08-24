زيادة 10.8 مليار جنيه بودائع البنوك خلال مايو

سيد بدر

وأشار، في تقريره الشهري الصادر مؤخرًا، إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 551.25 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 545.65 مليار جنيه بنهاية أبريل، منها 432.5 مليار بالعملة المحلية، و118.7 مليار بالعملات الأجنبية.