التضامن : 80 مليون جنيه قيمة تمويل مشروعات الأسر المنتجة خلال عام

المال- خاص









أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تهدف لتحويل إمكانيات وقدرات الأُسر المنتجة إلى طاقات منتجة وفعالة ولديها كل الإمكانيات والتقنيات الحديثة لتطور من أدائها ومنتجاتها وتواكب أحدث الصيحات فى التصميم والتصنيع ويكون لديها القدرة على التصدير للخارج.





وأضافت أن قيمة التمويل الذى قدم لمشروعات الأسر المنتجة خلال عام 2017/ 2018 بلغ حوالى 80 مليون جنيه، جميعها لمشروعات تسهم في زيادة دخل الأسرة المصرية. كما تم تدريب عدد كبير من الأسر المنتجة فى مراكز الإعداد التابعة للوزراة التى يبلغ عددها 242 مركز إعداد، وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها خلال عام 2017/ 2018 (19731 أسرة منتجة) تم تدريبهم على الحِرف المختلفة وعلى إقامة وإدارة المشروعات متناهية الصغر، كما تقوم الوزارة بتسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال المعارض المختلفة داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها معرض ديارنا.





وأوضحت الوزيرة أن هذه المعارض والتجمعات بما تقدمه من تطوير لأساليب العرض والتسويق قادرة على دعم المنتج اليدوي المصري المتميز ومنحه القدرة على المنافسة.





وذكرت أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، أن دعم الأُسر المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة لا يقتصر على تسويق منتجاتها من خلال المعارض الداخلية، بل يمتد لمشاركة هذه الأسر في المعارض الخارجية؛ بهدف تعريف الدول العربية بالمنتج اليدوي المصري المتميز وتسويق هذا المنتج في هذه الدول حيث شاركت الوزارة في معرض بالإمارات العربية المتحدة والكويت.



