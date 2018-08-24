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استثمار
التضامن : 80 مليون جنيه قيمة تمويل مشروعات الأسر المنتجة خلال عام
الجمعة 24 أغسطس 2018 08:30 م
وزارة التضامن الاجتماعى
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وزارة التضامن الاجتماعى
المال- خاص
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تهدف لتحويل إمكانيات وقدرات الأُسر المنتجة إلى طاقات منتجة وفعالة ولديها كل الإمكانيات والتقنيات الحديثة لتطور من أدائها ومنتجاتها وتواكب أحدث الصيحات فى التصميم والتصنيع ويكون لديها القدرة على التصدير للخارج.
وأضافت أن قيمة التمويل الذى قدم لمشروعات الأسر المنتجة خلال عام 2017/ 2018 بلغ حوالى 80 مليون جنيه، جميعها لمشروعات تسهم في زيادة دخل الأسرة المصرية. كما تم تدريب عدد كبير من الأسر المنتجة فى مراكز الإعداد التابعة للوزراة التى يبلغ عددها 242 مركز إعداد، وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها خلال عام 2017/ 2018 (19731 أسرة منتجة) تم تدريبهم على الحِرف المختلفة وعلى إقامة وإدارة المشروعات متناهية الصغر، كما تقوم الوزارة بتسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال المعارض المختلفة داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها معرض ديارنا.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المعارض والتجمعات بما تقدمه من تطوير لأساليب العرض والتسويق قادرة على دعم المنتج اليدوي المصري المتميز ومنحه القدرة على المنافسة.
وذكرت أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، أن دعم الأُسر المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة لا يقتصر على تسويق منتجاتها من خلال المعارض الداخلية، بل يمتد لمشاركة هذه الأسر في المعارض الخارجية؛ بهدف تعريف الدول العربية بالمنتج اليدوي المصري المتميز وتسويق هذا المنتج في هذه الدول حيث شاركت الوزارة في معرض بالإمارات العربية المتحدة والكويت.
وأوضحت أماني أن الوزارة تتيح الآن للراغبين فى المشاركة بمعارض الوزارة تسجيل بياناتهم ومنتجاتهم وعرض نماذج منها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى moss.gov.eg مما يساعد على وجود قاعدة بيانات لأصحاب المهن الحرة اليدوية وأعضاء الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة ويسهل من خلالها مشاركة هؤلاء العارضين في المعارض التي تنفذها الوزارة وقد بدأ تسجيل بيانات العارضين من يوم 15 يوليو 2018، وجار استكمال التسجيل.
وزارة التضامن الاجتماعي
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