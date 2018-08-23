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ثقافة وفنون
مصرع الممثل الأردني ياسر المصري
الخميس 23 أغسطس 2018 11:53 م
الفنان الأردني ياسر المصري مؤديا دور جمال عبد الناصر
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الفنان الأردني ياسر المصري مؤديا دور جمال عبد الناصر
جسد بمسلسل مصري دور الزعيم جمال عبد الناصر
(رويترز)
قالت وكالة الأنباء الأردنية إن الممثل ياسر المصري لقي مصرعه مساء يوم الخميس إثر حادث سير عن عمر ناهز 48 عاما.
ونقلت الوكالة عن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب قوله إن المصري تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بمدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان.
ولد المصري في 22 نوفمبر تشرين الثاني 1970 وحصل على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.
بدأ مشواره الفني في سبعينات القرن الماضي من باب المسرح فقدم مسرحية (كلاكيت) بمهرجان مسرح الشباب الذي نظمته رابطة الفنانين الأردنيين.
نال شهرته من خلال المسلسل التلفزيوني البدوي (نمر بن عدوان) ليشارك بعد ذلك في عشرات المسلسلات مثل (ذي قار) و(زمان الوصل) و(دعاة على أبواب جهنم) و(الفرداوي) و(الطوفان) و(رجال الحسم).
اتسع نطاق شهرته مع ذهابه إلى مصر حيث شارك في فيلم (كف القمر) مع المخرج خالد يوسف والذي عرض في 2011 والجزء الثاني من مسلسل (الجماعة) الذي جسد فيه دور الزعيم المصري جمال عبد الناصر.
نال جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 مناصفة مع الممثل منذر رياحنة.
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