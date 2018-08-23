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سيـــاســة
واشنطن تقر قانونا لتكريم اسم الرئيس السادات
الخميس 23 أغسطس 2018 10:48 م
رئيس الجمهورية محمد أنور السادات
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سامح شكري يحذر مساعد "ترامب" من خطورة جمود عملية السلام
رئيس الجمهورية محمد أنور السادات
أ ش أ
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على مشروع قانون لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وذكرت سفارة مصر بواشنطن، في بيان اليوم الخميس، أن مشروع القانون يمنح بذلك الزعيم الراحل أنور السادات الميدالية الذهبية للكونجرس تقديرًا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
كان الكونجرس الأمريكي قد استضاف في شهر سبتمبر من العام الماضي، حفلا لحشد تأييد أعضائه لمشروع قانون لمنح ميدالية الكونجرس الذهبية لاسم الرئيس الراحل السادات خلال العام الجارس، الذي يتزامن مع مرور 100 عام على ميلاد السادات، و40 عاما على توقيع معاهدة السلام.
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