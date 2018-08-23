التاريخ السري لنساء ترامب.. كتاب جديد بأمريكا

نساء ترامب

خالد بدر الدين



يصدر فى 16 أكتوبر القادم من دار نشر جالارى بوكس الأمريكية كتاب "الأغلال الذهبية: التاريخ السرى لنساء ترامب" الذى يلقى الضوء على جانب سري من حياة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى النساء فى حياته ومن المتوقع أن يثير ضجة كبيرة سواء داخل المجتمع الأمريكى أو العالم كله.



وأعلنت قناة سكاى نيوز إن كتاب "الأغلال الذهبية: التاريخ السري لنساء ترامب" يتناول قصة حياة والدة الرئيس الأميركي وزوجاته الثلاث وشقيقاته وبناته والموظفات اللواتي عملن لديه وعلاقته بكل هؤلاء النساء.



وسيتطرق الكتاب الذي ألفته نينا بيرلي لحكايات أكثر من 12 امرأة زعمن أنهن تعرضن للتحرش والإساءة الجنسية من جانب ترامب وهو الأمر الذي كان قد نفى حدوثه وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.



وتعتبر المؤلفة، وهي مراسلة الشؤون السياسة لمجلة "نيوزويك" الأميركية، من مؤلفي أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان كتابها "هبة الجمال القاتلة"، الذي يتناول محاكمة الأميركية أماندا نوكس، قد حظي بإشادة من صحيفة "نيويورك تايمز"، كما كان من بين الكتب الأكثر مبيعا.



وقامت بيرلي، كصحفية، بتغطية أحداث الربيع العربي، وغطت العديد من الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.



يشار إلى أن لترامب ابنتان هما إيفانكا، المولودة عام 1981، وهي ابنته من زوجته العارضة التشيكية إيفانا زلنيكوفا، أما الثانية فهي تيفاني، ولدت عام 1993، وهي ابنته من زوجته الثانية مارلا مايبلز.



أما زوجته الحالية ميلانيا كناوس فهي الثالثة، وكانت عارضة أزياء سابقة هي الأخرى، وهي سلوفينية، ونالت الجنسية الأميركية عام 2006.



وكان الرئيس الأميركي تعرض لصفعة قوية بعد أن شهد محاميه السابق مايكل كوهين يوم الثلاثاء الماضى بأنه رتب "بناء على توجيه ترامب" لدفع مبالغ ضخمة من المال، قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال واللتين أكدتا إنهما كانتا على علاقة بترامب، رغم أن الرئيس نفى ذلك.



