تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 600 جنيه

الذهب 1

عمر سالم:



تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس، وذلك على خلفية انخفاض بورصة الذهب العالمية .



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لـ"المـال" إن أسعار الذهب انخفضت للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع.



وأضاف أن عيار 21 سجل نحو 600 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 603 جنيهات أمس.



وعيار ١٨ سجل 514 جنيهاً، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 685 جنيهات، وسجلت الأوقية 1191 دولاراً، بدلاً من 1199 دولاراً أمس .



فيما سجل الجنيه الذهب 4800 جنيه، بدلأ من 4825 جنيهاً أمس.



