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ثقافة وفنون
راغب علامة يتألّق بالساحل الشمالى
الخميس 23 أغسطس 2018 04:53 م
راعب علامة 44
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راغب علامة 33
أحمد حمدي:
تحتلّ حفلات الصيف جدول الفنان راغب علامة، حيث أحيا مساء أمس حفلة ثاني أيّام عيد الأضحى المبارك في 6ix Degrees بالساحل الشمالي، ليعود صباح اليوم إلى بيروت استعداداً لحفل ثالث أيّام العيد، بمشاركة النجم اللبنانيّ نادر الأتات، بأوتيل كمبينسكي.
وخلال زيارته لمصر، التقى علامة بمؤلّف أغنية "اللي باعنا" محمد البوغا، وملحّنها محمود الخيامي، وفي فيديو نشره عبر حسابه على موقع انستجرام قال علامة ممازحاً الثنائى: "هذان هما المجرمان المسؤولان عن أغنية "اللي باعنا"، وهما مطلوبان للعدالة، وأنا منفّذ الجريمة".
وكان راغب قد أحيا حفلاً حاشداً وكامل العدد بحضور سياسي وإعلامي مميّز، تألّق خلاله بوقوفه على مسرح مهرجان إهمج السياحي في لبنان الأسبوع الماضي.
وقدّم مجموعة من أبرز أغانياته ما بين القديم والجديد، وكان لأغنية "اللي باعنا" التي صدرت مؤخراً وقعاً مميّزاً على الجمهور في حفلي "إهمج" و"الساحل الشمالي"، وردّدوها عن ظهر قلب، كما أدّى أغنيته الجديدة "يلا حبيبي" للمرّة الأولى، وكان تفاعل الجمهور جنونياً مع هذه الأغنية المميّزة بإيقاعاتها الراقصة.
ويطلّ السوبر ستار على محبيه مساء غد السبت ٢٤ أغسطس من مهرجان "غوسطا" اللبناني، في حفل من المتوقّع أن يكون مميّزاً.
رابط أغنية "يلا حبيبي":
http://bit.ly/Yalla_Habibi
ثقافة وفنون
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