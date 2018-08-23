قرقاش: علاقة قطر وإسرائيل موثقة ومستمرة

أحمد صبرى:

انتقد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، ما أسماه ترويج إشاعات عن تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن من يروج ذلك قطر والإخوان .

وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر: غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروّج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة، وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة، الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح.

وقال: ولن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف.





