مكاسب أعلى 10 ممثلين أجرا 784 مليون دولار والممثلات 186 مليونا

افلام امريكيه

خالد بدر الدين:



بلغ إجمالى مكاسب أعلى 10 ممثلين أجرا على مستوى العالم أكثر من 784 مليون دولار ليتفوقوا على قائمة المراكز العشرة الأولى لأعلى الممثلات أجرا واللاتي بلغت جملة مكاسبهن حوالى 186 مليون دولار فقط خلال الفترة من شهر يونيو 2017 حتى يونيو الماضى.



وذكرت مجلة فوربس الأمريكية التى تنشر كل عام ثروات مليارديرات العالم ومكاسب المشاهير والأغنياء، أن هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين ترجع إلى هيمنة أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الحركة التي تميل لإسناد الأدوار للذكور والتي تحقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات في شباك التذاكر دلخل السوق الأمريكية وخارجها.



وصعد الممثل الأمريكي جورج كلوني (57 عاما) وزوج المحامية اللبنانية العالمية أمل كلونى هذا العام إلى صدارة قائمة أعلى الممثلين دخلا بفضل ما حصل عليه من إيرادات بيع شركته المنتجة لمشروب التكيلا إيرادات تقدر بحوالى 239 مليون دولار لتسجل أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاما في السينما والتلفزيون والأنشطة الأخرى.



وباع كلوني، الذي لم يلعب دور البطولة في أي فيلم لهوليوود منذ فيلم الإثارة البوليسي (ماني مانستر) عام 2016، شركة كاساميجوس التي تنتج التكيلا والتي شارك في تأسيسها إلى شركة دياجيو البريطانية للمشروبات الروحية في يونيو من العام الماضى.



وتفوقت إيراداته من عمله على الشاشة وخارجها على إيرادات دواين "ذا روك" جونسون الذي حل في المرتبة الثانية بما يقدر بنحو 124 مليون دولار بفضل فيلمه (جومانجي: ويلكوم تو ذا جانجل) ومشاريع أخرى بينما تصدرت سكارليت جوهانسن قائمة أعلى الممثلات أجرا والتى نشرتها مجلة فوربس هذا الأسبوع بإيرادات قيمتها 40.5 ملايين دولار.