كثرة المعروض من لحوم العيد يهبط بأسعارها

لحوم في معارض مطروح

أحمد اللاهونى:



انخفضت أسعار اللحوم اليوم الخميس، فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى الكيلو لتتراوح بين 100 و115 لكيلو الكندوز و130 للضانى، و135 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



وأرجع شرف هبوط الأسعار إلى زيادة المعروض من اللحوم خلال أيام العيد، فضلا عن تضحية الأسر بالماعز.



واستقرت أسعار الدواجن عند 25 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و34 للساسو و37 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 39 و40 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.



