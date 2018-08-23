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سيــارات
شعبة السيارات تطالب بتراخيص جديدة للميكروباص
الخميس 23 أغسطس 2018 10:57 ص
إضراب سائقي ميكروباص
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إضراب سائقي ميكروباص
أحمد شوقي:
طالب الدكتور صلاح الكموني، رئيس شركة الكموني للسيارات وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالقاهرة بسرعة إصدار تراخيص جديدة للميكروباص؛ لمواكبة الطلب على وسائل النقل الجماعي لتسهيل عملية الوصول إلى المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الكموني أن أهمية هذه الخطوة تزداد بالنظر إلى الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات والتي تجعل اقتناء سيارة ملاكي من جانب أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لشريحة كبيرة من العملاء.
وأضاف أن الميكروباص يعتبر في حد ذاته مشروعًا لتشغيل العاطلين عن العمل حيث يضمن على الأقل تشغيل 3 أفراد لفترات تمتد إلى 8 ساعات لكل منهم.
واستطرد الكموني أن السيارات اليابانية وتحديدًا تويوتا تعتبر رائدة في مجال الميكروباص بخلاف المنتجات الصينية التي تباع حاليًا في السوق المحلية؛ نظرًا لارتفاع جودتها بما يسمح بتشغيلها لسنوات عديدة دون أعطال.
يشار إلى أن قطاع سيارات النقل الجماعي وبينها الميكروباص قد سجل نموًا في المبيعات بواقع 10% خلال النصف الأول من 2018 مسجلًا 6.8 ألف سيارة مقابل 6.2 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
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