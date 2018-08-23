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سيــارات
مسروجة: نمو مبيعات الشاحنات يعكس تحسن الاستثمارات
الخميس 23 أغسطس 2018 10:44 ص
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أحمد شوقي:
قال اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، إن نمو مبيعات الشاحنات خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس تحسن الاستثمارات المنفذة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتوضح بيانات مجلس معلومات سوق السيارات اميك أن مبيعات الشاحنات قد ارتفعت خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بواقع 48% مسجلة أعلى نسبة نمو بين قطاعات السيارات المختلفة؛ لتصل إلى 15.2 ألف وحدة مقابل 10.3 ألف خلال الفترة ذاتها من 2017؛ بارتفاع قدره 4.9 ألف سيارة.
وأوضح مسروجة أن مبيعات الشاحنات تعتبر مؤشرًا حقيقيًا على قيمة الاستثمارات التي يجري تنفيذها، وكذلك التوقعات المستقبلية للاقتصاد؛ بخلاف قطاعات السيارات الأخرى التي قد تنمو أو تتراجع دون ارتباط ضروري بحجم الاستثمارات التي يجري تنفيذها.
وتوقع استمرار الاتجاه الصعودي لمبيعات الشاحنات خلال الفترة المقبلة بدافع من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها وغيرها من المشروعات المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص.
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