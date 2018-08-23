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رياضة
تركي آل الشيخ: خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي
الخميس 23 أغسطس 2018 09:37 ص
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى:
قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه سيدخل المستشفي اليوم ولم يحدد المدة التى سيمكث فيها قائلا: أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي.
وطالب آل الشيخ رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على صفحته الرسمية بالدعاء له بالشفاء حيث قال: خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي.
وأوضح أن نادي بيراميدز يحتاج من ٣ إلى ٥ سنوات لتكوين القاعدة التي من خلالها يتم تحقيق البطولات ومنافسة فرق لها أكثر من ١٠٠ عام.
وأكد أن النادى يفاوض ليفربول الإنجليزى لشراء حقوق بث مبارياته على قناة بيراميدز مثلما تم شراء حقوق بث نادى برشلونة.
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