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أسواق عربية
رويترز: السعودية تلغي الطرح العام الأولي لشركة أرامكو
الأربعاء 22 أغسطس 2018 11:58 م
أرامكو السعودية
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أرامكو السعودية
وكالات:
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن 4 مصادر في قطاع النفط السعودي بأن السعودية ألغت الخطة للطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" النفطية.
وذكر أحد المصادر لـ "رويترز"، أن قرار إلغاء الطرح العام الأولي اتخذ قبل فترة، ولكن ليس بوسع أحد الكشف عنه. وحسب مصادر الوكالة، تم كذلك حل فريق المستشارين الماليين المتخصصين بهذه العملية.
وأشارت "رويترز"، إلى أن السلطات السعودية وشركة "أرامكو"، لم تعلق على الموضوع.
جدير بالذكر، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أعلن في عام 2016 عن خطة بيع نحو 5 بالمئة من أسهم شركة "أرامكو"، وتوقع المسؤولون السعوديون كسب نحو 100 مليار دولار بنتيجة العملية.
وكانت بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ تسعى لاستضافة الإدراج الدولي لأسهم "أرامكو". وعمل عدد من البنوك الدولية كمستشارين ومنسقين للعملية.
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