البنوك توجه 36.5 مليار جنيه لدعم الاحتياطيات

البنك المركزى 2

سيد بدر:



رفعت البنوك احتياطياتها بنحو 36.5 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر إلى مايو من العام الجاري، لتسجل إجمالي الاحتياطيات نحو 216.774 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 180.244 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي المصري .



ويرجع السبب الأساسي لزيادة الاحتياطيات في هذه الفترة تطبيق البنك المركزي المعيار المحاسبي الجديد IFRS9، وإلزامها باحتجاز احتياطي مخاطر بنسبة 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافي الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسي بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزي، في إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد .



ويعتبر المعيار الدولى للمحاسبة IFRS 9.. بمثابة معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول، وقياس الخسائر، ومحاسبة التحوط، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك .



واحتجزت البنوك التي ينتهي عامها المالي 31 ديسمبر من كل عام، النسبة مطلع العام الجاري كما قامت بإعداد قوائم مالية مبدأية في الربع الأول من العام الجاري، بينما تسعى البنوك الحكومية التي ينتهي عامها المالي 30 يونيو، للانتهاء من احتجاز النسبة وتطبيق القوائم المالية المبدأية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الجاري .



وتنقسم الاحتياطيات إلى احتياطي قانوني وهي النسبة التي يحتجزها كل بنك لدى البنك المركزي لتأمين ودائع العملاء وتصل إلى 14%، بينما الاحتياطي العام يمكن أن يستخدمه البنك لمقابلة متطلبات المعايير الجديدة أو تدعيم القاعدة الرأسمالية وإجراء عمليات زيادة في رأس المال المدفوع حسب الحاجة .



وخلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى مايو 2017 شهدت احتياطيات البنوك زيادة بنحو 45 مليار جنيه وسعت البنوك في ذلك الوقت لزيادتها لزيادة رؤوس أموالها وتقوية القواعد الرأسمالية لمقابلة تأثير تعويم العملة المحلية .