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30 مليون مكالمة موبايل للحجاج يوم العيد
الأربعاء 22 أغسطس 2018 08:17 م
أفواج الحجاج العائدين
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إحصائية سعودية: مصر في المرتبة السابعة لأعداد الحجاج
أفواج الحجاج العائدين
خالد بدر الدين
أصدرت اليوم الأربعاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاحصائية السعودية المتخصصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1439هـ، تقريرا يفيد بأن عدد المكالمة الناجحة محلياً ودولياً تجاوزت الـ (29.5) مليون مكالمة بنسبة نجاح 99 % .
وذكرت صحيفة الرياض ديلى أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى 1383 تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ 35% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من 850 الف ساعة من المقاطع المرئية بالإضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت قد بلغت 26.55 ميجابت/ثانية بنسبة تحسن 111% مقارنة بالعالم الماضي، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي 10 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن 60% مقارنة بالعالم الماضي .
واضافت الهيئة أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال يوم العاشر من ذو الحجة 1439هـ قد بلغ 264 ميجابايت لكل مشترك مقارنةً بمعدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ، 150ميجابايت لكل مشترك، مشيرةً إلى أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات، يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، وانستغرام.).
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