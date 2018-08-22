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شواطئ مطروح كاملة العدد
الأربعاء 22 أغسطس 2018 07:40 م
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معتز محمود:
أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد إقبالا كبيرا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبلغت نسبة إشغالات الفنادق والقري السياحية هذا العام 100%.
كما صرحت صباح توفيق، مدير إدارة السياحة والمصايف، أنه من المتوقع أن تزيد الأعداد بعد انتهاء إجازة العيد .
وأضافت أنه تم التنسيق مع مجلس المدينة، وجميع الأجهزة الأمنية طبقا لتوجيهات محافظ مطروح لمتابعة توفير الخدمات علي الشواطئ، بالشكل اللائق سياحياً .
وأشارت إلى أن جميع الخدمات متوافرة، كما تم مراجعة أسعار الشماسى والكراسى لمنع الاستغلال، ووضع أرقام تليفونات لتلقى أى بلاغات عن أى زيادة.
ووجه اللواء علاء أبو زيد، إدارة السياحة والمصايف بالتنسيق مع مجلس المدينة بمتابعة توفير الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة، لظهور مطروح في أبهي صورها .
وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات خلال أيام العيد، خاصة مع التواجد الأمني المكثف علي الشواطئ، وداخل المدينة، وتمركز أكمنة ثابتة ومتحركة في مداخل المدينة، والميادين الرئيسية.
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