12900 جنيه أعلى سعر لطن الحديد خلال أغسطس

الحديد

محمود زكي



شهدت أسعار الحديد ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الماضية إذ بلغ أعلى سعر للطن لصالح حديد عز حيث سجل قيمة 12900 جنيه للمستهلك وذلك خلال شهر أغسطس.



وقال عدد من التجار إن أعلى سعر لطن الحديد تم تسجيله لصالح حديد عز إذ بلغت الأسعار تسليم أرض مصنع قيمة 12530 جنيها تسليم أرض مصانع وشامل 14% ضريبة القيمة المضافة في حين يصل إلى التجار والموزعين عند قيمة 12700 جنيه ويصل السعر النهائي للمستهلك 12900 جنيه للطن.



وأضافت المصادر أن سعر طن الحديد لصالح شركة بشاي للصلب سجل قيمة 12500 جنيه ويصل للتجار والوكلاء عن 12650 جنيه في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عند قيمة 12800 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.



وأشارت إلى أن سعر طن حديد الجارحي تسليم أرض مصنع سجل 12300 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة في حين يبلغ سعره للتجار والوكلاء عند 12500 جنيه ويصل إلى المستهلك بقينة 12700 جنيه للطن.



ولفتت إلى أن سعر طن حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز سجل 12400 جنيه تسليم أرض مصنع يصل إلى المستهلك عند 12750 جنيه شاملا ضريبة القيمة المضافة والمقدر نسبتها 14%.



