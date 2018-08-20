ثبات أسعار الأسمنت خلال أغسطس

الأسمنت

محمود زكي



شهدت أسعار الأسمنت ثباتًا كبيرًا في الأسعار خلال شهر أغسطس إذ تتراوح أسعار الطن بين 830 جنيه إلى 890 جنيه.



قال محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء إن مجموعة السويس للأسمنت والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيها تسليم أرض المصنع في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت قيمة 890 جنيها تسليم أرض مصنع أيضًا.



وأضاف مخيمر في تصريحاته لـ "المال" رئيس شعبة الأسمنت أن شركة العامرية أبلغت وكلائها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 950 جنيه



ولفت رئيس الشعبة إلى أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 830 جنيها إلى 880 جنيها تسليم أرض مصنع.



وأوضح مخيمر أن إفتتاح مصنع بني سويف للأسمنت والذي يعد من أكبر مصانع الأسمنت في الشرق الأوسط سيسهم في خفض الإنتاج نتيجة زيادة المعروض في السوق وهو ما سيخلق تنافسية كبيرة في السوق يستفيد منها المستهلك.