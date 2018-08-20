المنصور للسيارات: تجميع MG مستبعد حاليًا رغم إتاحة جميع الخيارات

مصانع تجميع السيارات



- عادل خضر: افتتاح 11 مركزًا متكاملاً.. ونسعى لإلزام الموزعين بالسعر الرسمى

- يانج لونج: السيارات الكهربائية ما زالت فاخرة.. والدعم الحكومى سبب انتشارها بالصين

- محمد الشيخ: افتتاح 12 معرضا لبيع طرازات MG خلال سبتمبر



أحمد نبيل وشريف عيسى



قال عادل خضر، الرئيس التنفيذى بشركة المنصور للسيارات، وكلاء سيارات شيفورليه وبيجو واوبل وMG، إن خوض نشاط التجميع حاليًا للعلامة الصينية MG فى الوقت الحالى أمر مستبعد، وان كانت جميع الخيارات ما زالت متاحة.



وأكد أنه من الصعب تحديد موقف حول التجميع خاصة مع ترقب سوق السيارات لصدور التشريعات المتعلقة بتطوير صناعة المركبات خلال الفترة المقبلة.



كانت مجموعة سايك الصينية قد التقت وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل اجتماعًا مع نهاية مارس من العام الحالى لبحث سبل إقامة مصنع لإنتاج السيارات محلياً.



وأكد خضر فى تصريحات لـ "المال" على هامش المؤتمر الصحفى بمناسبة إطلاق العلامة التجارية "أم جي"، أن اجتماع ممثلى MG مع "قابيل" جاء لبحث الفرص الاستثمارية، خاصة فى مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى رغبة الوفد الصينى فى الإطلاع على أهم المميزات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد.



وأشار خضر فى كلمته بالمؤتمر الصحفى أن عدد مراكز الخدمة والصيانة التابعة للمنصور حاليًا تصل إلى 36 مركزًا، وأنها قادرة على تلبية احتياجات عملاء MG الجدد فيما يتعلق بتقديم خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، والصيانة سواء الدورية أو الطارئة.



وكشف عن سعى المنصور للسيارات لافتتاح 11 مركزًا متكاملاً لصالح العلامة التجارية الصينة بحلول نهاية العام، بهدف تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحد من تفشى ظاهرة الأوفر برايس "البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل"، عبر توفير السيارات بكميات مناسبة تلائم حجم الإقبال والطلب عليها، بالإضافة إلى إلزام شبكة الموزعين للبيع بالسعر الرسمى.



وأكد أن الفترة الماضية تمكنت الشركة من استيراد كميات مناسبة من طرازات وموديلات MG، بهدف التسليم الفورى للعملاء الراغبين فى الشراء، وتقليل فترة قوائم الانتظار.



وتابع: ولضمان فاعلية وجودة إدارة العلامة التجارية قررت المنصور تدشين شركات منفصلة لكل علامة تجارية سواء لكل من بيجو وأم جى.



وتوقع يانج لونج، الرئيس الإقليمى لمجموعة سايك موتورز فى مصر، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا كثيفًا على MG، خاصة فى ظل التنوع الذى تحققه فى موديلاتها والتى تجمع بين السيدان، والرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.



وأشار إلى أن المجموعة تمتلك العديد من العلامات التجارية بخلاف "MG" مثل "رووى" و"سايك ماكس سوس"، و"سانيوم" وإلا أن مجموعة سايك موتورز قررت الاكتفاء بالعلامة التجارية MG، مشيرًا إلى أن العديد من العلامات التجارية التابعة للمجموعة تقتصر مبيعاتها على السوق الصينية فقط.



ورهن لونج فى تصريحاته لـ "المال" اتنتشار السيارات الكهربائية بدعم الحكومة للمستوردين والمشترين، خاصة أن تكلفة انتاجها حتى الآن لا تزال مرتفعة، مما يجعلها تنتمى لفئة الفاخرة.



فى سياق متصل، قال مات لي، نائب رئيس شركة سايك موتورز، المالكة للعلامة التجارية MG، إن حصول المنصور للسيارات على حق بيع وصيانة طرازات MG يحقق لها أعلى درجات رضاء للعميل، خاصة مع حجم الاستثمارات التى ستتجه لضخها خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن MG لديها تكنولوجيا هائلة ومتطورة فى صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، كما انها تعد من كبرى الشركات فى الصين فى ذلك، إلا أن تقديم تلك الطرازات بالسوق المحلية مرهون بإجراءات دراسات موسعة حول السوق من الشركة الأم ومجموعة المنصور.



وأشار إلى تطور مبيعات السوق الصينية من السيارات الكهربائية جاء نتيجة دعم السلطات بكين المصنعين والمقبلين على الشراء للحد من معدلات تلوث الهواء، إلا أن الدفع بها يحتاج إلى استكشاف فرص السوق المصرية، ومدى تقبل العملاء لها.



ومن جانبه، قال محمد الشيخ، مدير المبيعات والتسويق بالمنصور MG للسيارات، إن الشركة قررت بدء عمليات العلامة الصينية بالسوق المحلية عبر حزمة من الحوافز والتى من أبرزها فترة الضمان والتى تمتد إلى 6 سنوات، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.



وأشار إلى أن المنصور افتتاح 12 معرضا لبيع طرازات MG بالقاهرة الكبرى قبيل نهاية سبتمبر، فى كل من منطقة الدقى، والهرم، والمعادى، القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، علاوة على الإنتشار فى عدد من محافظات الجمهورية.



وتابع : كما أن المنصور MG تخطط خلال الشهر الحالى لافتتاح مركزين بالإسكندرية، ومركز بكل من طنطا، وأسيوط، والغردقة، بورسعيد، وألمنيا، لضمان توافر السيارة فى جميع محافظات الجمهورية.