بنوك استثمار تتوقع تأثر ربحية العربية للأسمنت بأسعار الوقود





مصطفى طلعت

توقعت وحدات بحوث ببنوك استثمار محلية أن تتأثر هوامش ربحية شركة العربية للأسمنت خلال الربع الثالث من العام الحالى جراء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة والوقود التي جاءت كجزء من خطة الحكومة لرفع الدعم.وكشفت القوائم المالية الأخيرة نمو إيرادت الشركة 35% إلى 728 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى، كما ارتفع صافي الربح 3.3 مرة ليصل إلى 51 مليون جنيه، وبالمثل صعد هامش الربح الإجمالى بمقدار 7%.وأرجعت وحدة الأبحاث ببنك الاسثتمار "نعيم" زيادة إيرادات الشركة خلال الربع المذكورة إلى ارتفاع الأسعار بنحو 28% ليصل سعر الطن إلى 1000 جنيه والذى عوض أثر زيادة التكلفة البالغة 17٪ فى الطن الواحد.وحددت "نعيم" القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت عند 11.2 جنيه، مع توصية بالشراء، فيما يتداول السهم حاليا بالبورصة حول مستوى 6.7 جنيه.وأشار إلى أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية ارتفع إلى 77٪ مقابل و73٪ في الربع الثاني من 2017، ومتوسط أسعار الأسمنت 754 جنيها للطن، بارتفاع 28٪، وبلغ هامش الربح الإجمالي 16٪ مقابل 9٪ فى الربع المماثل من العام الماضي.وتوقع أن تشهد الربحية خلال الربع الثالث من العام الحالى ضغوطًا نتيجة ارتفاع اسعار وتكاليف الوقود والكهربا، لكنه اشار إلى أنه من الممكن تعويض جزء من أثر ذلك من خلال تحقيق حجم مبيعات أقوى.وتكبدت الشركة خسائر فروق عملة بقيمة 9 ملايين جنيه مقابل أرباح فروق قدرها 6 ملايين جنيه في الربع الثاني من 2017 وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار أن لديها قروضا بالعملة الأجنبية وتأثيرات معاملات ترجمة العملة الخاصة باستيراد الفحم.وتوقعت وحدة الابحاث ببنك الاستثمار "فاروس" ارتفاع تكلفة انتاج طن الاسمنت في مصر ما بين 50-70 جنيهًا ، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء 50%، والديزل 57%.واضاف فاروس: "نظراً أن منتجي الأسمنت لا يمررون الزيادة فى التكلفة على المستهلكين، نتوقع أن تنخفض الهوامش بواقع 700 نقطة أساس في النصف الثاني من 2018".وتبنى "فاروس" رؤية سلبية لقطاع الأسمنت نتيجة 3 عومل هي: اتساع الفجوة بين العرض والطلب، والتقلبات الكبيرة في الأسعار، وانخفاض الأسعار المرتقب في فترة الاثنى عشر شهرًا المقبلين نتيجة دخول مصنع الأسمنت التابع للقوات المسلحة حيز التشغيل.وحدد بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت عند 9.6 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي، متوقعا تجاوز أرباح الشركة التقديرات البالغة 250 مليون جنيه بنهاية العام، نظرًا لارتفاع الهوامش عن المستوى المتوقع في النصف الأول من هذا العام.يذكر أن الشركة قد بدأت عمليات تشغيل طاحونة الفحم الثانية في أبريل الماضي وذلك سعيًا نحو الحد من استخدام السولار والمازوت في عملية الإنتاج، ترقبا لخطة الحكومة برفع الدعم الكامل عن الطاقة والوقود بحلول عام 2022.وعلى هذا، تستهدف العربية أن يكون مصادر الطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج على النحو الآتي: 85٪ فحم، و14٪ الوقود البديل، و1٪ سولار، في 2018 (مقابل 78٪ فحم و11٪ الوقود البديل و11٪ فحم في 2017)