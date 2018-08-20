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هيئة الإحصاء السعودية: 20 مؤذنًا و 10 أئمة للحجاج كل يوم
الإثنين 20 أغسطس 2018 03:44 م
الحج
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الحج
خالد بدر الدين
نشرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إحصائية عن أعداد الـمصلين والطائفين في الحرم المكي حيث يتجاوز عدد المصلين في 278 ألف مصل كل ساعة، بينما تخطى عدد الطائفين حول الكعبة 107 آلاف طائف كل ساعة.
وأوضحت الهيئة أنه يقوم على رفع الأذان في الحرم 20 مؤذنا، ويتناوب على إمامة الصلوات 10 أئمة.
وتتولى الهيئة العناية بساحات المسجد الحرام، وتوفير المصاحف الشريفة، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم باللغات "الإنجليزية، والفرنسية، والأردية، والمالاوية".
ونشرت صحيفة سبق السعودية أنه يعمل على خدمة الحجاج خلال أداء المناسك، أكثر من 10 آلاف موظف، كما يتم ضخ ألفي طن من ماء زمزم في الحرم المكي، و300 طن في الحرم النبوي بالمدينة المنورة بشكل يومي.
وتجمع أكثر من 2.3 مليون حاج على جبل عرفات اليوم الاثنين مع اقتراب موسم الحج من ذروته بعد أن أمضى الحجاج ليلة أمس بملابس الإحرام البيضاء في مخيمات في نطاق الجبل الذي يؤمن المسلمون بأن الله اختبر فيه إيمان نبيه إبراهيم بالرؤيا التي أدرك من خلالها أن عليه التضحية بابنه إسماعيل.
وأعلنت السعودية أن عدد الحجاج تجاوز 2.3 مليون حاج أغلبهم من خارج المملكة وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج وتستهدف المملكة لزيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليونا والحجاج إلى 5 ملايين بحلول عام 2020 كما يأملون مضاعفة عدد المعتمرين مرة أخرى إلى 30 مليونا بحلول العام 2030.
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