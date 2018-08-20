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محاكمة ممثلة إيطالية لاغتصابها شابًا يصغرها ب 20 عامًا
الإثنين 20 أغسطس 2018 03:28 م
الممثلة الإيطالية أسيا أرجينتو
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الممثلة الإيطالية أسيا أرجينتو
خالد بدر الدين
تواجه الممثلة الإيطالية أسيا أرجينتو، اتهامات باغتصاب الممثل جيمى بينيت في فندق في كاليفورنيا عام 2013 عندما كان عمرها 37 عاما، وهو شاب يافع لم يتجاوز 17 عاما.
وذكرت وكالة BBC البريطانية أن الممثلة أسيا أرجينتو كانت أول من اتهمت المخرج في هوليوود هارفي واينستاين بالتحرش الجنسي والذى اتهمته بعد ذلك عدة ممثلات بالتحرش أثناء العمل معه.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أنها اطلعت على وثائق تظهر أن الممثلة دفعت 380 ألف دولار للممثل الذى وافق فى البداية مقابل شراء سكوته.
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