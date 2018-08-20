شلبي جابر: الإقبال علي لحم الضأن الأكثر طلباً..وسعر الاَضحية منه بين 4225- 4550 جنيه

البقري والجاموسي بين 35 و42 الف جنيه.. والجملي تصل لـ 20-37 الف جنيه

جزاريين: رغم جودة اللحم البلدي.. الشوادر والمجمعات تخطف الزبائن بسبب فارق السعر

دعاء حسني





أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تراجعاً تصل نسبته لـ10% في الإقبال علي الأضاحي خلال موسم عيد الأضحي للعام الجاري، بسبب غلاء أسعار السلع



وأشارت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي بين 6.4- 7.7% عن الموسم الماضي، وفي مقابل التراجع في الطلب عليها زيادة من قبل المستهلكين علي اللحوم بنسب ما بين 20-25% مقارنة بالموسم الماضي رغم أرتفاع اسعارها هي الأخري بنحو 10 جنيهات عن العام الماضي.

ويشهدت سعر الأضاحي هذا العام زيادات نسبتها تراوحت بين 6.4% إلي 7.7%، حيث يبدأ سعر الأضحية خلال موسم عيد الأضحي هذا العام لـ4425 جنيه للأغنام، ويتدرج بين20 و37 ألف جنيه للجمال، فيما يصل بين 35 للأضحية الجاموسي و42 الف جنيه للبقري.



قال شلبي جابر، سكرتير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن غلاء الأسعار وزيادة أسعار الأضاحي، دفع المستهلكين للإقبال علي اللحوم ، حيث أرتفع الطلب عليها خلال الموسم الحالي بين 20-25%، رغم زيادة أسعارها 10 جنيهات في الكيلو عن العام الماضي، فيما قل الطلب علي الأضاحي بنسب تقدر بـ10%.

وتتراوح أسعار اللحوم للمستهلكين في المناطق الشعبية ، بين 120-140 جنيه للحم البلدي الكندوز، ويصل سعر الضاني لـ130 جنيه، فيما يبلغ الجملي 110 جنيهات للكيلو.

وقال جابر، أن متوسط أسعار الأضاحي خلال الموسم الجاري ، يصل إلي 65 جنيه للكيلو الحي من الأغنام مقابل 60-61 جنيه للكيلو الحي العام الماضي، وهذا يعني أن الاضحية هذا الموسم التي يصل وزتها بين"65-70 كيلو"، سيتراوح سعرها بين "4225-4550 جنيه "، بزيادة تصل إلي 6.5% مقابل سعرها العام الماضي الذي كان يتراوح بين "3965-4270" جنيه.

ويعد لحم الضأن وهو لحم الأغنام "الجدي أو الخروف" الأكثر طلباً من قبل المستهلكين خلال موسم عيد الأضحي، ويعد الأعلي سعراً في سعر الكيلو الحي بين الأضاحي، وفقاً لجابر.

يضيف جابر، أن سعر الأضاحي البقري يصل لكيلو الحي منها إلي 60 جنيه مقابل 55-57 جنيه سعر الكيلو الحي منها العام الماضي، لافتاً إلي أن الاضحية الجيدة منه يصل وزنها في المتوسط لـ700 كيلو، مما يعني أن سعر الأضحية كاملة سيقترب سعرها هذا الموسم 42 ألف جنيه، بزيادة 7.7% مقابل 39.9 ألف جنيه سعرها الموسم الماضي.

يتابع، أن سعر الأضحية الجاموسي، يصل سعر الكيلو الحي منها لـ50 جنيه مقابل "45-47 جنيه سعر الكيلو منها العام الماضي، وهذا يعني أن سعر الأضحية كاملة يصل إلي 35 ألف جنيه هذا الموسم، بزيادة 6.4% مقابل 32.9 ألف جنيه سعرها الموسم الماضي.

ويقول جابر:" أما عن الجمال، فتباع بـ"الشروة"، حيثلا تباع بالكيلو كباقي الأضحية وأنما يقدر سعر الجمل كاملاً بين 20-37 ألف جنيه وهذا يمثل الحدين الأدني والأقصى وهو نفس سعر الموسم الماضي".

** تراجع



فيما يصف محمد ريحان ،عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حركة البيع والشراء علي اللحوم والأضاحي بـالقليلة، قائلاً:" البيع كل سنة أقل من اللي قبله بسبب الغلا".

المجمعات والشوادر المقامة اجتذبت أغلب الزبائن من الجزاريين، خاصة وأن فارق السعر بين تلك المنافذ والجزار كبير .



ويصل سعر لحم الضأن والكندوز في الشوادر والمجمعات لـ85 جنيه، مقابل 140-150 جنيه سعرها لدي القصابين، مع فارق الجودة في اللحم البلدي التي تباع لدي الجزار ، واللحم المستورد أو الضأن المسن الذي يباع بالمنافذ، يضيف ريحان.

وأضاف ريحان أن الإقبال علي الأضاحي، منخفض أيضاً خاصة مع زيادة أسعارها فالكيلو الحي منها بين 63 و65 جنيه، فأقل خروف بين 3.5 -4 آلاف جنيه، لذا يلجأ المستهلكين لشراء كميات قليلة من اللحوم في المقابل تصل إلي 2 كيلو.



يقول محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين، أن اليوم وقفة عرفات يعد أخر أيام العمل في الطلب علي اللحوم والأضاحي بالنسبة للجزاريين.

وأضاف أنه حتى الآن فان الطلب علي اللحوم والأضاخي يشهد إنخفاضاً قدره 30%، مرجعاً ذلك لصعوبة الظروف الاقتصادية وغلاء كافة أسعار السلع والخدمات كالكهرباء والمياه، والذي يدفع بالمستهلك للشراء من الشوادر ومنافذ التوزيع رغم فارق الجودة لكن السعر المنخفض للحوم أصبح يغري الزبائن بسبب الغلاء.

وتابع أن استعدادات المستهلكين للتحضير الخاص بموسم دخول المدارس والمصايف، كلها عوامل دفعت من إحجامهم عن تقليل إستهلاكهم للحوم، أو شراء الاضاحي والناس حالياً بتحسبها بالورقة والقلم لتتمكن من إستكمال نفقات الشهر بعد إنتهاء العيد".

وأشار إلى أن المُضحي الذي كان يقوم بشراء أضحية عجل، يكتفي بالتضحية بخروف والذي يصل سعره لقرابة 5 آلا ف جنيه.