النقل: 6 ملايين راكب استقلوا القطارات خلال 5 أيام

استعدادات كبيرة بالسكك الحديدية بمناسبة إجازة عيد الأضحى

محمود محسن





أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية جولة تفقدية اليوم لمحطة مصر برمسيس لمتابعة الإجراءات الخاصة بتسهيل سفر الركاب خلال أجازات عيد الأضحى المبارك.

وتابع الوزير توافر التذاكر من خلال زيارته لشبابيك التذاكر خاصة مع دفع هيئة السكك الحديدية بـ182 الف مقعد إضافي خلال الفترة من 15_31 أغسطس الحالي الى جانب مقاعد التشغيل اليومية.

وشدد عرفات على الاستمرار في إعلان المقاعد الشاغرة في القطارات الجماهير، والتقى الوزير بركاب قطارات 949 سياحى القاهرة المنصورة و917 مكيف VIP القاهرة الاسكندرية و986 مكيف القاهرة قنا، واكد عرفات ان الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بتسهيل سفر الركاب وانه يتابع يوميا تلك الإجراءات.

وبعدها استقل عرفات جرار قطار رقم 986 من محطة مصر برمسيس حتى محطة الجيزة للسكك الحديدية، والتي تعتبر مركزا رئيسيا للسفر الى صعيد مصر، حيث تفقد عرفات المحطة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من الركاب واطمئن منهم على سهولة الحصول على التذاكر.

وأكد عرفات أن هيئة السكك الحديدية ستقوم بإتخاذ كافة التسهيلات في رحلات العودة أيضا، مشيرا الى ان هيئة السكك الحديدية نقلت بدءا من يوم 15 أغسطس الحالي حتى نهاية يوم 19 أغسطس الحالي 6 ملايين راكب.