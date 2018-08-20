رئيس جامعة القاهرة: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال طلاب العام الجديد

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال- خاص



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامي والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أومدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب.



يأتي ذلك في إطار استعدادات جامعة القاهرة لبدء العام الجامعى الجديد 2018 / 2019.



وأكد رئيس جامعة القاهرة اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفيرالخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب فى المدن الجامعية.



وأضاف الخشت، أنه ستتم متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهو، وإتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.



ووجه رئيس جامعة القاهرة بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالى لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد، وفقا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين .



وأعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، عن شروط القبول بها في العام الجامعي الجديد ومن بينها، أن يكون الطالب "مقيدا نظاميا"، وأن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الفصل الدراسى"، وأن يكون الطالب ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الساعات المعتمدة"، وأن يكون الطالب أو الطالبة غير مقيد من الخارج "مستنفد مرات الرسوب"، وأن يكون غير محول من جامعات أخرى للطلاب الجدد "يستوى فى ذلك الطلاب الجدد والقدامى وعلى الطلاب القدامى من الفرقة الثانية حتى الفرقة النهائية تقديم ما يثبت أنه لم يكن محولا إلى الكلية المقيد بها وذلك ببيان من كليته"، وأن يكون الطالب غير موقع عليه إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، وأن يكون الطالب مقيما خارج النطاق الجغرافى المعمول بها 50 كم مربع من مركز جامعة القاهرة.