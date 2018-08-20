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بورصة وشركات
بيبسى تعتزم شراء صوداستريم بـ 3.2 مليار دولار
الإثنين 20 أغسطس 2018 12:32 م
بيبسى كولا
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بيبسى كولا
خالد بدر الدين
أعلنت اليوم الاثنين شركة بيبسى كولا الأمريكية للمشروبات الغازية والوجبات المغلفة السريعة، أنها تعتزم شراء شركة صوداستريم الإسرائيلية المدرجة فى البورصات الأمريكية والتى تصنع الماكينات التى تحول المياه العادية إلى غازية بحوالى 3.2 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز أن بيبسى كولا عندما تستحوذ على صوداستريم فسوف تساعدها على تنويع منتجاتها وتزيد قدرتها على منافسة شقيقتها شركة كوكاكولا الأمريكية التى تتصدر العالم فى مبيعات المشروبات الغازية والمياه الكربونية والمشروبات المزودة بالفيتامينات والأملاح المعدنية التى تجتذب جميع أنواع الرياضيين والشباب.
وأكدت بيبسى كولا أنها سوف تشترى جميع أسهم صوداستريم بسعر اليوم فى بورصة تل أبيب وبزيادة 10% عن إغلاق السهم ببورصة نيويورك يوم الجمعة الماضى والتى ستفتح أبوابها فى وقت لاحق اليوم.
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