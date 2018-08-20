مهرجان القلعة يجذب نجوم مصر والعرب ويكرم رموز الموسيقى

مهرجان القلعة

أحمد حمدي



اختتمت فعاليات الدورة 27 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.



وشهد المهرجان منذ بدء فعالياته على مدى أسبوعين إقامة العديد من الحفلات الغنائية بمحكى القلعة يوميا وكذلك الاهتمام بأشكال الموسيقى المختلفة وحفلات الإنشاد الديني أيضا، بالاضافة لتنظيم حفلات غنائية لنجوم الغناء الشباب والكبار مثل أحمد جمال ونادية مصطفى ومجد القاسم.



كما حرص القائمون على المهرجان هذا العام على تكريم رموز الموسيقى والغناء في مصر تقديرا لمشوارهم الفني الطويل وعلى رأسهم النجم هاني شاكر في أول أيام المهرجان .



وشارك هذا العام 6 دول عربية وأجنبية في مهرجان القلعة للموسيقى منهم فلسطين وسوريا وتونس .



قال النجم هاني شاكر إن حفله بمهرجان القلعة هذه الدورة جاء بعد غيابه فترة طويلة عن المهرجان، مشيرا إلى أن جمهور القلعة مختلف عن دار الأوبرا المصرية لكنه يحترم ويحب أي جمهور يحضر له حفلا غنائيا لأن جمهور القلعة غير قادر على حضور حفلات الأوبرا المصرية لذلك سعد بالذهاب له في حفله بالقلعة وامتاعه.



وترى دكتورة رشا طموم مقرر لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة ومسؤولة بدار الأوبرا، إن مهرجان القلعة هذا العام استطاع جذب نجوم كبار مصريين وعرب بالإضافة لوجود دول عربية مختلفة وكذلك أجنبية أثرى فعاليات أيام المهرجان بقوة.



وأضافت أن دار الأوبرا المصرية قامت بتنظيم حدث فني كبير بشكل يليق بمصر وحضارتها وفنها العريق، بالاضافة لتنوع فئات وطبقات الجمهور وعدم انحسارها في فئة معينة مثل حفلات الأوبرا المصرية ومسارحها الكلاسيكية.



أما الملحن حلمي بكر قال: "مهرجان القلعة مميز للحضارة والفن المصري ويكفي أن الأوبرا المصرية استطاعت تنظيم حدث فني كبير بمكان أثري بمصر بهذه الصورة المميزة.



وأشار إلى أن تعاون وتنسيق وزارات الثقافة والآثار والاعلام أدى لخروج فعاليات مهرجان القلعة هذا العام بشكل رائع وغير مسبوق.



وأوضح بكر أن وجود أكثر من دولة عربية وأجنبية في المهرجان في هذه الدورة يجعلنا نحلم أن يصبح مهرجانا عالميا وليس محليا فقط.

