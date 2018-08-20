دايموند موتورز تجني 505 ملايين جنيه من ميتسوبيشي لانسر

:أحمد شوقي:







بلغت إيرادات شركة دايموند موتورز من سيارتها اليابانية ميتسوبيشي لانسر 505 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.







ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن السيارة باعت 1748 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بمتوسط سعر بيع يبلغ نحو 289 ألف جنيه للسيارة.





واستحوذت لانسر على نحو 4.7% من مبيعات السيارات الملاكي التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي فيما بلغت حصتها من المبيعات الكلية لسوق الملاكي نحو 3%.





وبمقارنة أداء ميتسوبيشي لانسر مع الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من 2017 يتبين أن مبيعاتها قد تراجعت بواقع 956 وحدة؛ بنسبة انخفاض تقدر بنحو 35.3%. يأتي ذلك بعد توقف توريد السيارة للأسواق الخارجية من جانب الشركة العالمية.





وبلغت المبيعات الإجمالية لميتسوبيشي لانسر خلال العام الماضي 5365 وحدة.



