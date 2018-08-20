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اقتصاد وأسواق
الثبات يخيم على أسعار الدهانات
الإثنين 20 أغسطس 2018 05:13 ص
مواد البناء جديد
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مواد البناء جديد
محمود زكي:
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن ثبات أسعار الدهانات خلال شهر يوليو إذ سجل الكيلو جرام من معجون بلاستيك داخلي قيمة 6 جنيها بينما بلغ سعره في نفس الشهر من العام الماضي قيمة 4.7 جنيه.
وأضاف التقرير أن سعر اللتر من البلاستيك مط داخلي عالي الجودة بلغ 32 جنيه في حين سجل البلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي قيمة 47.25 جنيه بينما سجل دهان بلاستيك واجهات قيمة 48.3 جنيه.
وأشار التقرير الصادر عن الإدارة أن أسعار لتر لاكية نصف لامع سجل 48.4 جنيه في حين سجلت الدهانات الإسمنتية قيمة 3.2 جنيه لكل كيلو جرام.
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